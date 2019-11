IN Pelt organiseert winters feestweekend BVDH

26 november 2019

15u54 0 Pelt IN Pelt vzw organiseert in het weekend van 14 en 15 december een dubbel winters feestje. Zaterdagavond is er de eerste editie van de après-ski party ‘Tanzbar’. Zondagnamiddag vindt in dezelfde tent Winter Palati plaats. Dat is de wintereditie van het Palati Smaakfestival.

De après-ski moet een feest worden voor iedereen die houdt van een vliegend hertje, halve liters bier en live ambiance muziek. Daarmee bedoelt de organisatie dat er enkel muziek van echte instrumenten zal zijn. Das Tirol Team zal er samen met Wahnsinn en ceremoniemeester Tony de Ruyter een knalfeest van maken. Het feest vindt plaats van 21 uur tot 3 uur aan de oude voetbalvelden van Overpelt VV in de Ballaststraat.

Enkele uren later, vanaf 13 uur, is er al Winter Palati. In augustus lokte de zomereditie verspreid over twee dagen nog meer dan 4.000 bezoekers naar het Smaakfestival. Nu krijgt het event een winterse touch met kerstbieren, jenever en warme dranken. Verder is er ook winterse kost te verkrijgen zoals braadworsten, schnitzels en appelstrudel. Optredens zijn er van Floris & the Flames en the Brass Bells. Dit event loopt ten einde rond 23 uur.