IN BEELD. Wij keken al eens binnen in eerste Belgische vestiging van Jumbo Emelie Wojcik

05 november 2019

18u45 6 Pelt Na de verovering van de Nederlandse markt, richt Jumbo nu haar pijlen op België. Op 6 november opent de Nederlandse supermarktketen haar deuren in de fusiegemeente Pelt, vlak bij de Nederlandse grens. “De keuze voor Pelt is nochtans toevallig, wij hopen op termijn 100 winkels verspreid over heel Vlaanderen te openen”, klinkt het bij Jumbo.

De Nederlandse supermarktketen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid in eigen land. “In Nederland is ons marktaandeel op 10 jaar tijd verviervoudigd, we zijn dus klaar voor de Belgische markt", zegt CEO Frits van Eerd. “Het is onze ambitie om op termijn in alle Vlaamse provincies aanwezig te zijn, maar we gaan dat stapsgewijs doen”, vult Managing Director Peter Isaac aan. “De eerste vestiging opent in Pelt omdat dat project in de praktijk als eerste uitgevoerd kon worden. De keuze voor deze locatie is dus eerder toeval.”

Isaac is van mening dat het Belgische filiaal naast verrassende Nederlandse producten, ook vertrouwde Belgische producten aan de man moet brengen. “Onze rekken zijn gevuld met bekende Belgische A-merken zoals Lotus en Côte d’Or. Daarnaast verkopen we Vlaamse kost zoals stoofvlees en koninginnenhapje in de vorm van bereide maaltijden. Bovendien kunnen onze klanten bij ons terecht voor een stukje varken- of rundvlees van eigen bodem. Ook ons brood is van Belgische makelij en zelfs de snijmachines staan afgesteld op Belgische maat.”

Lage prijzen, vlotte service

Naast een breed assortiment, zet Jumbo ook in op lage prijzen en een vlotte service. De Nederlandse Jumbofilialen staan er dan ook om bekend om bij gebrek aan een snelle of kwalitatieve service, klanten gratis producten te geven. Zo kan een iets te lange wachtrij of vervallen product ervoor zorgen dat de rekening van klanten in Nederland wel erg laag uitvalt. In België zijn ze voorzichtig met dat soort acties. “Ook voor de Belgische klanten gelden onze lage prijzen en vlotte service. Maar aangezien we momenteel een nieuwe markt verkennen, is het zeker niet de bedoeling om nu al dat soort garanties aan te bieden”, aldus Isaac.

Toch zijn er op het vlak van service nu al enkele verschillen tussen België en Nederland merkbaar. Zo hebben de Nederlandse filialen een platform voor online shopping, terwijl dat in België nog niet op de planning staat. “We willen eerst de Belgische markt leren kennen", aldus van Eerd.

Honderd filialen

In de toekomst hoopt de Nederlandse supermarktketen honderd filialen in Vlaanderen te openen. De eerstvolgende filialen openen in Rijkevorsel en Lanaken. Elk nieuw Belgisch filiaal creëert een 70-tal jobs.

Jumbo opent 6 november om 9 uur de deuren.