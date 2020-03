Imago Tijl verwerkt steeds sneller veranderende toekomst in nieuwe voorstelling ‘A Blue Shelter’ Birger Vandael

09 maart 2020

14u56 0 Pelt Dit weekend kan je in het Dommelhof Theater in Neerpelt de nieuwe voorstelling ‘A Blue Shelter’ van dansformatie Imago Tijl bezoeken. Huischoreografen Luc Morren en Birgit Hannes lieten zich inspireren door de veranderingen en moderniseringen eigen aan deze tijd.

Wat vandaag nieuw is, is morgen vaak al ouderwets. De combinatie van het nieuwe van de vooruitgang en de geborgenheid van het verleden werd verwerkt in de nieuwe voorstelling van Imago Tijl. Huischoreografen Luc Morren en Birgit Hannes keken hierdoor voor het eerste deel naar de nieuwe dansen van vorig jaar. Het tweede deel bestaat, op één dans na, uit een volledig nieuwe choreografie. Concreet gaat het om een ballet met een verhaal over gelaten gevoelens en schrik voor het nieuwe. Liefst zestig dansers komen op het podium voor deze voorstelling van de vlaggendansgroep.

Eerstegraadsschool

Wie wat fantasie heeft, ziet in de nieuwe voorstelling van Imago Tijl ook een verwijzing naar de veranderingen bij de school waaraan de vlaggendansgroep sinds de oprichting in 1957 verbonden is. Het Sint-Hubertuscollege wordt vanaf september immers een eerstegraadsschool en dat zorgt bij veel betrokkenen voor de bijhorende onzekerheden. Wel is het reeds zeker dat Imago Tijl ook na de hervormingen zal blijven bestaan.

‘A Blue Shelter’ is te zien en te beleven op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart om 20.15 uur en op zondag 15 maart om 15 uur in het Dommelhof theater in Neerpelt. Kaarten kan je bestellen via de balie van het Dommelhof of op het nummer 011/80.50.02.