IJskar en feestcheque op Dag van de Buren BVDH

24 mei 2019

10u11 0

Het is vandaag de Europese Dag van de Buren en dat wil men in Pelt niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het gemeentebestuur zet volop in op levendige dorpen en aangename buurten. “Omdat we het belangrijk vinden om de buurtwerkingen te blijven stimuleren, laten we de initiatieven die voorheen in Neerpelt en Overpelt werden genomen, ook dit jaar doorgaan. Zo krijgen de gekende buurtverenigingen uit Neerpelt op vrijdag 26 mei tijdens de Dag van de Buren het bezoek van de ijskar, terwijl de buurtverenigingen uit Overpelt een feestcheque kunnen aanvragen voor een buurtfeest”, zegt schepen van dorpenbeleid Raf Drieskens (CD&V). Intussen werkt het gemeentebestuur aan nieuwe initiatieven en een regeling die uniform is voor alle Peltse buurten.