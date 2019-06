Iedereen Undercover: parket wil burgers nog meer betrekken bij oprollen drugslabo’s Marco Mariotti

18 juni 2019

20u47 2 Pelt “Vergeet de Haspengouwse appelen of Hasseltse jenever. Drugs is hét Limburgse exportproduct.” Een binnenkomer van formaat bij de infoavond van het Limburgse parket dinsdagavond. Ruim 170 burgers gelinkt aan een Buurtinformatienetwerk (BIN) luisterden geboeid en konden na afloop zélf de typische geur van een drugslab ervaren. Iedereen undercover.

Limburg voert jaarlijks 50 miljoen synthetische drugspillen uit, met een winst van twee miljard euro. De afzetmark? Zowat de ganse wereld. Het Limburgse parket heeft meer dan ooit nood aan de hulp van de burger bij het oprollen van al die drugslabo’s. In het Hasseltse provinciehuis kwamen 170 burgers naar de infoavond van het parket om beter te begrijpen hoe hard de drugsproblematiek aanwezig is in onze provincie.

Getuigenis van alerte buren

In het verleden startte het parket al met een campagne met tips hoe een labo te herkennen, maar met de infoavond wilden de speurders nog een stap verder gaan. Er werd uitgelegd hoe zo’n labo in elkaar wordt geknutseld en dat vooral afgelegen locaties worden uitgepikt.

Vorig jaar in november troffen speurders een labo aan in een oude hoeve in Zonhoven. Twee alerte buurtbewoners hebben toen mee de politie verwittigd. Zij konden de link leggen met de geur van een gedumpte vrachtwagen vol tonnen, en de geur die zij al maandenlang roken in de omgeving. “Nooit hadden we dat gedacht”, vertellen Jean en Linda. “Een penetrante geur die je nooit eerder hebt geroken, en ook nooit vergeet.”

Waterlaag

De zaal werd muisstil toen bleek dat bij lozingen de giftige en dodelijke stoffen in de bodem terecht komen tot bijna aan de waterlaag. Kortom: de gevolgen voor de natuur en het milieu, en zelfs de volksgezondheid kunnen vernietigend zijn. Per geproduceerde kilo synthetische drugs blijft 25 kilo chemisch afval achter. Bij ons werd in 2017 32 ton afval aangetroffen. In 2018 was dat al 104 ton, en voor 2019 zal dat getal nog hoger zijn.

“Het blijft van cruciaal belang dat u goed omschrijft wat u ziet, als u op een mogelijke labo stoot. Wie wil, kan ook zijn gegevens achterlaten om gecontacteerd te worden. Verder blijft alle aangeleverde info anoniem.” Bellen kan naar 0800-20877.

Waar op letten:

Witte dampen, afgeplakte vensters en deuren, nachtelijke beweging, penetrerende geuren, afgestorven planten en bomen in de nabije omgeving.