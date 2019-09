Honderdjarig bestaan Sint-Martinuskerk gevierd Birger Vandael

29 september 2019

12u29 0 Pelt Op 2 oktober is het honderd jaar geleden dat de Overpeltse Sint-Martinuskerk plechtig werd ingewijd. Dit jubileum wordt gevierd met een plechtige eucharistieviering, een receptie en een doorlopende tentoonstelling.

Eind negentiende eeuw groeide de bevolking in Overpelt snel door de komst van de metaalfabriek van Wilhelm Schulte. De oude kerk van het centrum bleek al vlug te klein, dus werd besloten om een nieuwe kerk te bouwen. De architecten Hyacinth Martens en Vincent Lenertz tekende de plannen voor een neogotische kerk in 1910. Aannemer Jaques van Groenedael uit Breda mocht de nieuwe kerk bouwen. Hij begon aan de werken op 31 juli 1911.

Werkman verongelukt

De bouw verliep in twee fasen. Eerst werd de kerktoren van de oude kerk afgebroken en werd de dwarsbreuk afgewerkt. In de tweede fase werd ook de rest van de oude kerk afgebroken. Helaas kwam werkman Jacob Coninckx om het leven bij de bouw nadat hij verpletterd werd door een losgekomen blok arduin. Door de Tweede Wereldoorlog werd de kerk pas in 1919 ingehuldigd.

De eucharistieviering zondagochtend werd opgedragen door bisschop Patrick Hoogmartens. In de namiddag opent de tentoonstelling (14 uur – 17 uur) en deze zal nog tot vrijdag 4 oktober toegankelijk zijn. Je vindt er meer uitleg over de historiek van de kerk en de kerkschatten.