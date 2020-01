Hobbyist bouwt exacte replica van Boeing-cockpit na in zijn slaapkamer AW

17 januari 2020

23u12 1 Pelt Clement Stals uit het Limburgse Pelt bouwde een exacte kopie van een Boeing-cockpit. Hij sleutelde er maar liefst tien jaar aan, waarna de replica een plaatsje kreeg in een van de slaapkamers van zijn huis.

Clement werkte tien jaar aan de bijzonder realistische cockpit. Die werd zorgvuldig op ware grootte nagebouwd: elk knopje, hendeltje en lichtje zit juist én werkt.

Hoe hij op dat waanzinnige idee kwam? “Je begint met een flightsimulatorprogramma, een computer, joystickje, toetsenbord”, aldus Clement. “Maar je wilt meer en meer. En zo is dat stilaan gegroeid.” Net zoals de cockpit van Clement. De zetels komen overigens uit een echte Boeing 737: “Die heb ik toevallig op de kop kunnen tikken”.

Of Clement een piloot is? “Ik ben begonnen als hobbyist”, vertelt hij vanuit zijn nagebouwde cockpit. “Gelukkig heb ik een paar kennissen of vrienden die met een echte Boeing 737 vliegen. Zij hebben me heel goed geholpen, hoe alles gebouwd moet worden en werkt.”

Zo vliegt Clement, wanneer hij een halfuurtje tijd heeft, zomaar van Oostenrijk naar München: “We zitten in wintertijd, dus er is sneeuw boven de bergen”. Net zoals de echte piloten, krijgt ook Clement applaus als hij landt.