Hevige brand vlak bij munitie- en vuurwerkbedrijf in Pelt: gemeente vraagt om ramen en deuren dicht te houden Toon Royackers KVDS

07 juni 2019

08u47 140 Pelt In de Siberiëstraat in Pelt woedt een hevige brand bij het bedrijf Jezet Seating. Een hal met vooral houtopslag staat in lichterlaaie. Brandweerzone Noord Limburg is massaal opgeroepen. Het personeel raakte tijdig buiten. Niemand werd gewond. De gemeente Pelt roept omwonenden uit voorzorg wel op om ramen en deuren dicht te houden.

Ook andere brandweerzones komen intussen versterking bieden. De lokale politie heeft de omgeving uit voorzorg al afgezet. Vlak bij het getroffen bedrijf ligt immers een zaak die gespecialiseerd is in munitie en vuurwerk.





In de hele omgeving is een grote rookpluim te zien. Die trekt volgens de gemeente richting het noorden (Lommel).

Bij Jezet Seating worden telescopische tribunes en stoelen voor theaters, sportzalen en auditoria gemaakt. Het aanwezige personeel in het bedrijf raakte tijdig buiten. Er vielen geen gewonden.