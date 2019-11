Herdenkingsboom op elke begraafplaats BVDH

27 november 2019

Vanaf 8 december zijn er op elke begraafplaats houten sterren en schrijfgerief aanwezig. Op de sterren kan je een persoonlijke boodschap schrijven en deze vervolgens in de herdenkingsboom hangen. De ster staat dan symbool voor wie er niet meer bij is tijdens de feestdagen. Dat is immers een periode waarin het gemis van een overleden vriend of familielid erg voelbaar is. Op elke Peltse begraafplaats zal een dergelijke herdenkingsboom te vinden zijn.