Hasseltse jazz-zangeres op tweede beiaardconcert Birger Vandael

07 juli 2020

11u18 0 Pelt Aanstaande zondag klimt de Hasseltse jazz-zangeres Kim Versteynen op de toren van de Neerpeltse Sint-Niklaaskerk om beiaardier Jan Verheyen bij te staan bij het tweede beiaardconcert van de zomer. Ze zal met geluidsversterking Nederlandstalige kleinkunstklassiekers (van onder meer Louis Neefs en Raymond van het Groenewoud) en Engelstalige ballades (o.a. ‘Killing me softly en ‘Over the rainbow) brengen.

Normaal had de Poolse beiaardier uit Gdansk Monika Kazmierczak het concert zondag gespeeld, maar ze heeft haar tournee afgelast vanwege de coronacrisis. Het beiaardcomité heeft daarom dit passende alternatief gevonden. Op 26 juni werkte het duo ook al samen in de Hasseltse binnenstad.

‘Vier Jaargetijden’

Kim Versteynen is geen onbekende in Neerpelt, want ze stond al eerder op het podium van de aperitiefconcerten “De Vier Jaargetijden”. Ze is in het Belgische jazzlandschap een vaste waarde en zoekt graag de grenzen van haar muzikale kunnen op. Samen met haar partner Arne Van Coillie vormt ze een graag gezien duo en zet ze Hasselt op de jazzkaart. Daarnaast gaat ze uitdagingen aan in diverse muziek-en theaterprojecten. Tijdens de kerstperiode klimt ze samen met Jan Verheyen internationale beiaardtorens in voor het programma ‘Christmas in the air’.

Beiaardier ‘on tour’

Jan Verheyen is stadsbeiaardier van Hasselt en Neerpelt, maar ook bekend van uiteenlopende projecten met beiaard. Hij combineert beiaard met andere instrumenten en speelt muziek in alle mogelijke stijlen en daarnaast creëert hij crossovers met theater, dans… Hij is een veel gevraagd concertant in binnen- en buitenland. Zo toerde hij vorig jaar nog door de USA. Momenteel ontwikkelt hij een toerbeiaard, een reizende beiaard, waarmee hij het instrument nog dichter bij het publiek kan brengen.