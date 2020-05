Hans Ramaekers nieuwe algemeen directeur van vzw Mariaziekenhuis Birger Vandael

04 mei 2020

16u18 0 Pelt De raad van Bestuur heeft Hans Ramaekers aangesteld als nieuwe algemeen directeur van vzw Mariaziekenhuis. Op dit moment betreedt hij dezelfde functie in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. “Dit is een fantastische opportuniteit en een logische verderzetting van mijn loopbaan”, zegt Ramaekers in een eerste reactie.

Ramaekers kent niet alleen de ziekenhuiswereld door en door, hij is ook reeds vertrouwd met de werking van vzw Mariaziekenhuis aangezien hij van 2014 tot 2016 in de Raad van Bestuur zetelde. Hij volgde destijds de opleidingen Rechten en Economie aan de KU Leuven. Zijn loopbaan startte hij als consultant waarna hij aan de slag ging als beleidsadviseur bij VKW-Limburg.

Ervaring

In 2002 maakte Ramaekers de overstap naar het Ziekenhuis Maas en Kempen waar hij 10 jaar algemeen directeur was. Vervolgens was hij 2 jaar algemeen directeur van het AZ Turnhout en 3 jaar OCMW-secretaris in Opglabbeek. Eind 2016 keerde hij terug naar het Ziekenhuis Maas en Kempen waar hij opnieuw algemeen directeur werd.

Eer

“Ik vind het een ongelooflijke eer om algemeen directeur te worden van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum.” zegt Hans Ramaekers. “Na de fusie van ZOL en ZMK, waardoor ik eind dit jaar van functie zou veranderen, is deze overstap logisch. Het is bovendien geweldig om dit te kunnen doen binnen hetzelfde, vertrouwde netwerk. Er is nog geen precieze startdatum bekend, maar ik kijk er nu al naar uit om, samen met alle medewerkers en artsen, aan de slag te gaan en vzw Mariaziekenhuis verder uit te bouwen.”