Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: Ontdek hier de initiatieven uit Pelt Birger Vandael

17 maart 2020

14u03 0 Pelt Nu restaurants verplicht gesloten zijn, gooien verschillende Peltse horecazaken het deze week over een andere boeg. Ze proberen hun klanten verder te bedienen door een take-away of levering aan huis op te zetten. Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven. Ken je er nog? Laat het ons dan zeker weten!

The Saloon, de nieuwe naam voor de voormalige Mister Ribs, besloot om afhalen mogelijk te maken. Van 17 tot 20 uur (behalve op woensdag) kan je de gekende gerechten in huis halen. Uiteraard staan er tal van ribbetjes op de menukaart, maar ook steak, kippenvleugels, gegrilde kipfilet, varkenshaas en scampi’s behoren tot de mogelijkheden.

Chinees

Voor wie houdt van Chinees is er in de Overpeltse Dorpsstraat Kota Radja. Dit restaurant mag dan wel gesloten zijn, afhalen blijft mogelijk op de normale openingsuren. De zaak vraagt om bestellingen telefonisch door te geven. In het centrum van Neerpelt (Kloosterstraat) is er De Lange Muur, ook dit Chinees restaurant heeft een speciale afhaalkaart.

Leveringsdiensten

En uiteraard zijn er ook nog de leveringsdiensten die voor de uitbraak van het coronavirus ook al bestonden. Zo levert Florya Neerpelt al jaar en dag pizza’s, broodjes, dürüm, kapsalons en kebab aan huis. ’t Brakske, La Bella en Eethuis Kodak zijn drie andere zaken uit Neerpelt centrum die gekend staan om dezelfde service. Ook Fresh!, eethuis Orient, Burger Boulevard, Lindel Baskent en Mega Pelt uit Overpelt hebben de nodige ervaring in het aanbieden van maaltijden aan de deur. En uiteraard zijn ook de frituren en reguliere broodjeszaken voorlopig nog steeds geopend!