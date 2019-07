Guido maakte van zelfgebouwde woning B&B Serenity Birger Vandael

06 juli 2019

14u59 0 Pelt Na een weekje afwezigheid vertoeft het VTM-programma Met Vier in Bed opnieuw een week in de bronsgroene provincie. Vier dagen lang trekt het programma langs bij speciale overnachtingsplaatsen die elk een eigen verhaal hebben. Wij laten de gastheren en gastvrouwen zelf aan het woord.

De eerste halte ligt in het Noord-Limburgse Pelt. Op ongeveer één kilometer van het centrum ligt B&B Serenity. Deze overnachtingsplaats is het levenswerk van onderhoudstechnicus Guido. Hij kon het na een relatiebreuk niet over z’n hart krijgen het huis dat hij zelf heeft gebouwd te verkopen, en dus besloot hij het om te bouwen tot een B&B. Vorig jaar in september opende hij de deuren. En hoewel hij nooit de droom had om B&B-uitbater te worden, geniet Guido er steeds meer van. Ook zijn nieuwe vriendin Christel steunt hem volledig in deze nieuwe uitdaging en helpt hem zoveel ze kan.

Kalmte

‘Serenity’ betekent ‘kalmte’. Het is dus niet moeilijk om uit te leggen waar de B&B voor staat. Met een zwemvijver, tennisterreinen en een barbecue zijn er voldoende ontspanningsmogelijkheden. De vier kamers kregen de namen ‘aubergine’, ‘zilveren’, ‘gouden’, en ‘suite’ en zijn voorzien van alle comfort. Maandagavond vanaf 21.40 uur ziet u het verhaal van de Peltse B&B-uitbaters op VTM.