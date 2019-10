Grote Hof verandert in ultiem griezeldecor: “Desolate sfeer ideaal voor dit event” Birger Vandael

22 oktober 2019

18u09 0 Pelt De doden die tot leven komen op het kerkhof en een horrorcircus waar vroeger een dancing lag..., wie dit weekend echt wil griezelen, kan terecht aan De Grote Hof in Lindelhoeven. Jelle Tjoens en Kevin Deckers hebben aan de voormalige dancing een waar spookhuis gebouwd en nodigen de durvers uit de regio uit om de uitdaging aan te gaan. “Er werken meer dan honderd mensen mee om de bezoekers een zo eng mogelijke beleving te bezorgen”, glimlachen de jonge ondernemers.

In Lindelhoeven is Halloween al jaren een begrip. In 2012 werd er gestart met een kleine Halloweenwandeling door het bos, waar enkele decorstukken en figuranten voor een verhoogde hartslag zorgden. “Met onze kleine vereniging, het gevolg van een mooie vriendschapsband, konden we ze voor het eerst naam maken”, vertelt Kevin. “Elk jaar zijn we gegroeid en vorig jaar besloten we een nieuwe locatie op te zoeken. Bovendien stapten we af van het concept van de klassieke spooktocht. Die vind je namelijk overal. Onze nieuwe uitdaging werd een zogenaamd ‘Haunted House’, een begrip dat overgewaaid komt van de Verenigde Staten.”

Het Haunted House is een unicum in de regio. “Tijdens het event zullen de bezoekers doorheen verschillende ruimtes worden geloodst. Die zijn allemaal ingedeeld in kamertjes en gangen, met elk hun eigen thema. De durvers beleven ruim een half uur lang hun grootste angsten in kleine groepjes”, legt Jelle uit. “Aan de Grote Hof bouwden ook een grote tent van 30 op 16 meter waarin eveneens enkele thema’s werden uitgewerkt. De oude dancing zelf doet geen dienst als Haunted House, maar wordt wel opgelicht, zodat het een perfect griezeldecor vormt.”

Continue afwisseling

Volgens de twee Peltenaren zit de meerwaarde van een dergelijk spookhuis in de continue afwisseling: “Bij een wandeling weet je dat er om de 500 meter een nieuwe engerd zal opduiken, bij zo’n Haunted House volgt alles veel sneller achter elkaar. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, zoeken we ook steeds figuranten die zich kunnen inleven in hun rol. Elke avond werken er tot 100 mensen mee, we willen dit zo goed mogelijk aanpakken!”

Desolate sfeer

De locatie van De Grote Hof ligt uitstekend aan de afrit van de Noord-Zuidverbinding en biedt ook een meerwaarde als verlaten ligging. “Vroeger had je hier de dancing, maar nu is het een toegangspoort tot Bosland. Doordat er geen bewoners meer zijn, heb je hier een desolate sfeer en dat is ideaal voor ons concept”, glimlacht Kevin.

De organisatie hoopt zo’n 2.000 mensen te kunnen strikken voor een avondje griezelen. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Op het evenemententerrein zal ook de nodige randanimatie voorzien worden, zodat je even kan bekomen van de schrik, alvorens de slaap aan te vatten.