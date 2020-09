Groen Pelt vraagt subsidie voor herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal Birger Vandael

24 september 2020

10u55 0 Pelt Vanavond zal oppositiepartij Groen Pelt op de gemeenteraad een voorstel ter goedkeuring voorleggen om een premie toe te kennen voor herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal. De gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidievoorstel goed te keuren en zo de jonge gezinnen en de ouderen financieel te helpen. Ook de afvalberg zou met het initiatief worden verkleind.

Groen stelt voor dat herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal voor de helft van de aankoopprijs, met een maximum van 150€, worden terugbetaald. “We hebben een gedetailleerd voorstel van reglement opgesteld, waarmee de gemeente meteen aan de slag kan”, vertelt Katrijn Conjaerts, fractieleidster van Groen. De initiële kost van een starpakket blijkt immers vaak een financiële drempel. Dat blijkt niet alleen bij ouders, maar ook voor senioren.

Moeilijk recycleerbaar restafval

“Als kersverse mama heb ik me grondig ingelezen over het onderwerp”, gaat Conjaerts verder. “Zo leerde ik dat de luierperiode van één kind leidt tot gemiddeld 1 ton (!) niet of moeilijk recycleerbaar restafval, en dat de aankoop van wegwerpluiers gemiddeld 1.300 euro kost. In vergelijking met de prijs van herbruikbare luiers (800 euro) is dit een groot bedrag voor jonge families, die sowieso al met veel kosten geconfronteerd worden.”

“Met dit voorstel bekomen we ook dat er concreet gewerkt wordt aan één luik van het Peltse Klimaatplan, meer bepaald het reduceren van de afvalberg. Als constructieve oppositiepartij geven we graag een voorzet”, besluit Conjaerts.