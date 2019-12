Groen Pelt mist een visie in meerjarenplan BVDH

24 december 2019

24 december 2019

12u15 0 Pelt Eerder deze week las u dat het gemeentebestuur van Pelt het meerjarenplan voor de komende zes jaar voorstelde (lees hier ). Oppositiepartij Groen Pelt toonde zich teleurgesteld: "Het mist een visie en de schulden van Pelt zullen exploderen", vertelde Katrijn Conjaerts.

Volgens Conjaerts heeft het werk van één jaar met een uitgebreide bestuursploeg een spreekwoordelijke muis gebaard. “We missen een concrete visie over waar we willen staan met Pelt in 2030 of 2040. Dit plan is gewoon ‘meer van hetzelfde. Bovendien zal de schuld per inwoner oplopen van 224 euro naar 1.483 euro. Indien men in de toekomst grote uitdagingen wil aangaan, lijkt het onvermijdbaar om de belastingen te verhogen.”

Uiteraard vroeg men vanwege Groen op de gemeenteraad ook naar maatregelen op het gebied van klimaat. Schepen van Milieu Liesbeth Fransen (CD&V) vertelde over verbeterde fietspaden, een pleintjesplan en de samenwerking met PXL. “Weinig concreets”, reageert Conjaerts.

