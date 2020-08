Groen licht voor Peltse kermissen in najaar Birger Vandael

26 augustus 2020

11u01 2 Pelt De drie kermissen die in het najaar nog plaatsvinden in Pelt kunnen doorgaan. Het gaat om de kermissen van Overpelt-centrum (13-15 september) en Neerpelt-centrum (4-6 oktober), beide een organisatie van de gemeente, en de kermis van Sint-Huibrechts-Lille (8-10 november), georganiseerd door het kermiscomité van Sint-Huibrechts-Lille.

Op 1 september vereenvoudigen de regels voor de kermissen en dat biedt perspectieven. Er mogen vanaf dan maximaal 400 mensen tegelijk aanwezig zijn. Voorheen was dat 1 persoon per 1,5 meter kraam, een nauwelijks globaal te controleren gegeven. De kermissen in kwestie zijn van het kleinere kaliber en kunnen op die manier veilig en coronaproof georganiseerd worden.

Mondmasker

Voor het overige blijven de algemene regels gelden: men moet de handen ontsmetten, een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar en de anderhalve meter afstand moet gegarandeerd blijven. Dat zijn de regels zoals die ook voor de weekmarkt gelden.

Jaarmarkt

De gemeente is blij dat de omstandigheden het toelaten om de Peltse kinderen uiteindelijk toch nog wat kermisdagen aan te bieden en betreurt dat men eerdere kermissen moest annuleren door corona. De jaarmarkt in Neerpelt-centrum blijft afgelast.