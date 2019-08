Groen droomt van geboortebos BVDH

Op de gemeenteraad van donderdagavond vroeg oppositiepartij Groen om in Pelt een geboortebos aan te leggen. Met een nieuwe boom voor elke pasgeboren Peltenaar zou zo’n bos een symbool zijn voor het nieuwe leven in de gemeente. De partij droomde zelfs al van activiteiten in dit speelbos en benadrukte ook het belang van bomen voor het klimaat. Fractieleider Dennis Fransen (CD&V) leek meer te voelen voor het geven van een plantje op de gemeentelijke babyborrel. Hans Proost (Groen) benadrukte dat niet iedereen naar deze babyborrel komt en dat de gemeente dus beter zelf de aanplant verzorgt. Burgemeester Frank Smeets (CD&V) onderstreepte dat er in de gemeente nog steeds meer bomen worden aangeplant dan er kinderen worden geboren.