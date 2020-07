Goed nieuws voor Lindelhoeven en Sint-Huibrechts-Lille: in augustus opnieuw kermissen in Pelt Birger Vandael

07 juli 2020

09u56 15 Pelt In augustus zal de gemeente Pelt opnieuw kermissen toelaten. Uit veiligheidsoverwegingen werd dat tot dusver niet toegestaan. De eerstvolgende kermissen in Pelt zijn dus die van Lindelhoeven en Sint-Huibrechts-Lille van 16 tot 18 augustus.

De federale overheid publiceerde vorige week een ministerieel besluit dat kermissen onder bepaalde voorwaarden toelaat vanaf 1 juli, dat in tegenstelling tot de eerder vooropgestelde datum van 1 augustus door de Nationale Veiligheidsraad. Kermissen kunnen plaatsvinden na toestemming van het gemeentebestuur en onder dezelfde voorwaarden als markten, zoals een maximum aantal bezoekers, een eenrichtingsverkeerplan en een opstelling die de verplichte afstand tussen bezoekers kan waarborgen.

Overleg

De kermis van Overpelt-centrum stond aanvankelijk gepland voor 12 juli, die van Neerpelt-centrum op 19 juli. Samen met de kermisbond bekeek het gemeentebestuur of het mogelijk was om op dergelijke korte termijn een kermis te organiseren in veilige omstandigheden en in een eventueel aangepaste opstelling. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde echter dat het niet mogelijk is om op korte termijn twee grote kermissen te organiseren die voor een echte kermisbeleving bij bezoekers en foorkramers zorgen én die tegelijkertijd voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen die vanuit de federale overheid worden opgelegd.