Gezellige drukte in coronatijden: ijsjeszaken en tuinwinkels geopend Birger Vandael

07 mei 2020

16u44 0 Pelt Sinds afgelopen maandag is De Potter in Neerpelt opnieuw geopend bij mooi weer (van 12 tot 21 uur). Dat zorgt al heel de week voor lange aanschuifrijen. Ook Westlands Bloemenhuis Neerpelt is inmiddels terug open, net op tijd voor Moederdag. In beide zaken gelden wel strenge coronamaatregelen.

Bij de Potter worden momenteel enkel bollen ijs in potjes verkocht. Hoorntjes zijn nog niet verkrijgbaar. Bovendien worden er geen lepeltjes bij het ijs gegeven, moet je anderhalve meter afstand houden en is het verboden om ter plaatse het ijsje op te eten. Ook Bij Bloemenhuis gelden er strikte regels. Zo mogen er maar een beperkt aantal mensen in de winkel, is het verplicht om een winkelkar te gebruiken en wordt gevraagd om elektronisch te betalen. Voorts geldt er ook éénrichtingsverkeer. Andere bloemenwinkels, zoals Carpe Diem, moeten creatief omgaan richting moederdag. Een speciale automaat maakt het mogelijk om ook hier een bloemetje voor de mama’s te halen.