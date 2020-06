Gemeentebestuur Pelt zoekt mantelzorgers om hen in de bloemetjes te zetten Birger Vandael

15 juni 2020

10u16 0 Pelt Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Het gemeentebestuur roept iedereen die een beroep kan doen op de hulp van een mantelzorger op om zijn of haar naam door te geven. Zo kunnen de Peltse mantelzorgers in de bloemetjes gezet worden.

Het belang van deze mantelzorgers bleek nog maar eens tijdens de coronacrisis. Zo gaven veel 80-plussers aan dat familieleden en kennissen hen hielpen om zelfstandig te blijven functioneren. De activiteit voor mantelzorgers die de lokale dienstencentra BinnenHOF en Pelle Melle hadden voorzien op 24 juni, kan wegens de coronamaatregelen echter niet plaatsvinden. Om de mantelzorgers toch te kunnen bedanken voor hun inzet, bezorgen de dienstencentra hen een geschenkje in de week van 22 juni. Een naam doorgeven kan via www.gemeentepelt.be/dagvandemantelzorger of via 011 94 94 98.

Heropstart activiteiten

BinnenHOF en Pelle Melle bereiden zich inmiddels volop voor om geleidelijk aan zoveel mogelijk activiteiten opnieuw op te starten. Ze werken een aanbod uit met kleinere groepsactiviteiten en bekijken de mogelijkheden om ontmoetingen in de cafetaria weer mogelijk te maken op een veilige manier. In de loop van juni volgt hierover meer informatie.