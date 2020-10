Gemeente roept op tot waakzaamheid na 13 besmettingen in Pelt op één week tijd Birger Vandael

07 oktober 2020

17u38 1 Pelt Het aantal besmettingen met corona gaat al enkele dagen fors omhoog in België. Ook Pelt ontsnapt er niet aan. De laatste zeven dagen werden 13 besmettingen vastgesteld. Met een incidentiegraad van 309 behoort Pelt nu tot ‘code rood’. Daarom roept de gemeente op tot extra waakzaamheid.

Een incidentiegraad van 39 betekent dat er per 100.000 inwoners 39 besmettingen worden vastgesteld. Gemeenten met een incidentiegraad hoger dan 20 vallen onder code rood. De besmettingen doen zich voor verspreid over de hele gemeente en in alle leeftijdscategorieën.

“Het coronavirus heeft de weg naar onze gemeente duidelijk gevonden. We moeten er nu alles aan doen om een verdere verspreiding tegen te gaan”, is burgemeester Frank Smeets (CD&V) duidelijk. “Vanaf vrijdag zijn nieuwe nationale maatregelen van kracht. We roepen alle Peltenaren met aandrang op om die maatregelen strikt op te volgen. Enkel op die manier kunnen we vermijden dat ons zorgsysteem overbelast raakt en dat onze naasten getroffen worden door het virus. Denk niet dat het jou niet overkomt, want het virus is onzichtbaar en kan overal opduiken.”