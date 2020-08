Gemeente Pelt wil Japanse duizendknoop met stroomstoten bestrijden Birger Vandael

08 augustus 2020

10u47 1 Pelt Momenteel test de gemeente Pelt een nieuwe methode uit om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die een stroomstoot stuurt naar de stengel en de wortel van de plant. Die wordt door de elektrocutie ‘gekookt’ en sterft af.

De Japanse duizendknoop is een fel woekerende plant die hier niet thuishoort en de streekeigen planten verdringt. De nieuwe methode laat toe om de plant heel gericht en milieuvriendelijk aan te pakken. Sinds een aantal jaren mogen overheden immers geen pesticiden meer gebruiken om ongewenste plantengroei te bestrijden. Gemeenten zijn daardoor aangewezen op mechanische en thermische onkruidbestrijding.

Test aan Syntra

De nieuwe methode is afkomstig uit Groot-Brittannië en Nederland, waar er goede resultaten werden behaald. Een stroomimpuls van 3000 tot 5000 volt wordt door de plant gejaagd. Als gevolg van de hitte die daarbij vrijkomt, wordt de plant gekookt tot in de wortels. Bij wijze van test werd onlangs een perceel met Japanse duizendknoop behandeld nabij Syntra. Over enkele weken moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Selectieve methode

Pelt hoopt dat de resultaten goed zijn. Want met deze volledig milieuvriendelijke methode zou de gemeente wortelonkruiden zonder gebruik van chemicaliën heel selectief kunnen aanpakken. Het is een arbeidsintensieve methode, maar ook een zeer selectieve en juist daarom uitermate geschikt voor de bestrijding van andere wortelonkruiden en invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de giftige Reuzenberenklauw.