Gemeente Pelt werkt op afspraak BVDH

02 januari 2020

Het gemeentebestuur van Pelt werkt vanaf maandag 6 januari op afspraak. Op die manier wordt er efficiënter gewerkt: inwoners plannen hun bezoek aan het gemeentehuis in en komen snel aan de beurt, terwijl de betrokken medewerker de afspraak reeds kan voorbereiden. Een afspraak inplannen kan via de website van de gemeente, telefonisch of tijdens de openingsuren bij het onthaal in het gemeentehuis op de Oude Markt of op het Kerkplein. Voor het afhalen van attesten en afschriften moet je overigens vaak niet meer tot het gemeentehuis gaan. Deze kan je via de site online aanvragen.