Gemeente Pelt verdeelt mondmaskers aan huis vanaf 14 mei Birger Vandael

06 mei 2020

11u56 0 Pelt Op 14 mei start de gemeente Pelt met de verdeling van mondmaskers. Voor iedere Peltenaar ouder dan 12 jaar wordt een gratis stoffen mondmasker voorzien. “Hopelijk kunnen we zo ieder gezin ondersteunen bij het hervatten van de normale activiteiten op een veilige manier”, vertelt burgemeester Frank Smeets (CD&V).

Samen met acht andere gemeenten van de Hulpverleningszone Noord-Limburg plaatste het gemeentebestuur van Pelt een bestelling van 120.000 herbruikbare katoenen maskers. Van 14 tot 16 mei zullen deze huis-aan-huis verdeeld worden. De maskers komen in verschillende leveringen bij de gemeente aan. Daarom bezorgt het gemeentebestuur bij deze verdeling elk gezin met minstens twee leden ouder dan 12 jaar alvast twee maskers. Een alleenstaande krijgt één masker. Zodra de overige maskers beschikbaar zijn, zal er een afhaalmoment georganiseerd worden waarop gezinnen hun overige maskers kunnen afhalen.

Maskers van federale overheid

De federale overheid voorziet voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar een stoffen mondmasker en een set met twee textielfilters, die je kan inbrengen in een bestaand masker. Het is nog niet bekend wanneer de stoffen mondmaskers van de federale overheid beschikbaar zullen zijn. De textielfilters worden in de komende weken geleverd aan het gemeentebestuur en zullen terug te vinden zijn in het pakket van de gemeente. Voor de resterende filters waarop je als gezin recht hebt, wordt achteraf nog een afhaalmogelijkheid voorzien.

“We wachten niet”

Het gemeentebestuur doet de komende weken al het mogelijke om de voorziene beschermingsmaterialen zo snel mogelijk bij de inwoners te krijgen. “We wachten niet tot we alles hebben en kiezen ervoor om elk gezin met twee of meer leden alvast te voorzien van twee stoffen maskers en een filterset. Onze mensen staan alvast klaar om de pakketten samen te stellen en rond te brengen”, aldus burgemeester Smeets.

Wanneer alle maskers en filters beschikbaar zijn (wellicht eind mei), zal het gemeentebestuur enkele afhaalmomenten organiseren. Dan kunnen gezinnen de overige maskers en filters waar ze recht op hebben, komen afhalen.