Gemeente Pelt op zoek naar gemachtigd opzichters Birger Vandael

14 september 2020

12u24 2 Pelt De gemeente Pelt is voor de scholen op zoek naar bijkomende gemachtigd opzichters. Deze vrijwilligers worden ingezet om de veiligheid te garanderen aan de schoolstraten. Dat zijn straten waar tijdens de piekmomenten van schoolverkeer geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten.

Dergelijke schoolstraten zijn te vinden aan de Tassetschool in Neerpelt-Centrum en aan de basisschool Helibel in Sint-Huibrechts-Lille. De gemachtigd opzichter plaatst tijdens de schoolpiekuren twee borden met de aanduiding “schoolstraat” en zorgt ervoor dat geen wagens de schoolstraat inrijden.

Aan de Tassetschool in Neerpelt centrum wordt de opzichter opgesteld van 8.25 uur tot 9 uur en van 15.15 tot 15.45 uur (behalve op woensdag, dan is het van 11.50 uur tot 12.15 uur). Aan de Helibel wordt de opzichter opgesteld van 11.45 tot 12.15 uur en van 15.15 uur tot 15.45 uur, behalve op woensdag wanneer het van 11.50 uur tot 12.20 uur is.

Gratis opleiding

Wie gemachtigd opzichter wil worden, krijgt een gratis opleiding. Materiaal zoals fluohesjes en een stopbordje worden voorzien. Het is niet de bedoeling om elke dag aan de schoolstraat te staan. Als er voldoende vrijwilligers zijn, volstaat het om wekelijks enkele keren een half uurtje bij te dragen tot een verkeersveilige schoolomgeving.

Contact

Wie zich één of meerdere dagen wil inzetten voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen, kan contact opnemen via carmen.vandenakker@gemeentepelt.be of rechtstreeks met de basisscholen via directie@jaaktassetschool.be en directielille@helibel.net .