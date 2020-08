Gemeente Pelt kent 2.500 euro noodhulp toe aan Beiroet Birger Vandael

24 augustus 2020

12u40 1 Pelt Op voorstel van de mondiale raad van Pelt heeft het college van burgemeester en schepenen 2.500 euro noodhulp toegekend aan de bevolking van Beiroet. Die is bijzonder zwaar getroffen door de explosies van 4 augustus.

De explosies eisten in de hoofdstad van Libanon minstens 200 doden en ruim 6.000 gewonden en richtten enorme schade aan in de stad. Bijgevolg wordt Libanon als bijzonder kwetsbaar aanzien. Op voorstel van de mondiale raad zal de gemeente nu drie van die organisaties ondersteunen: het Belgische Rode Kruis (1.000 euro), Caritas International (1.000 euro) en Dokters van de Wereld (500 euro).

De gemeente Pelt voorziet elk jaar 10.000 euro voor het toekennen van noodhulp bij rampen en crisissituaties in kwetsbare gebieden. Eerder dit jaar ging er al 1.000 euro naar Oxfam-Solidariteit naar aanleiding van de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika, 500 euro naar het Rode Kruis naar aanleiding van de voedselcrisis in Zuidelijk Afrika en recent nog 5.000 euro naar COVID 12-12.