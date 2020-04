Geen tweede editie ‘Dommelhof FunRun’ in 2020 Birger Vandael

09 april 2020

12u50 1 Pelt Er zal in 2020 geen tweede editie komen van de Dommelhof FunRun. Normaal zou dit kleurrijk sportevenement plaatsvinden op 6 juni, maar door de huidige maatregelen is dat niet mogelijk. Een nieuwe datum werd om verschillende redenen niet gevonden.

De Dommelhof FunRun is een belevingsloop waarbij je als deelnemers over hindernissen moet klauteren, door gebouwen op het domein moet glippen en ondertussen kleurstof op jou gegooid krijgt. Iedereen kan zelf kiezen aan welk type loop hij/zij deelneemt. Ook G-sporters kregen extra aandacht.

Voorbereiding voor niets

De organisatie voelde de bui al hangen en stelde zo veel mogelijk uitgaven uit. Toch zit er achter een dergelijke organisatie heel wat uren werk in de vorm van mails, telefoons, vergaderingen, offertes... Dit werk is voor niets geweest, maar organisator Play&Joy relativeert het verlies. “Het belangrijkste is natuurlijk de gezondheid van de deelnemers, supporters en onze vrijwilligers. We willen geen risico lopen en dat valt in deze tijden niet te rijmen met een dergelijke evenementen.” vertelt Jan Cornelissen.

Volgende evenementen

Er werd gekeken om het evenement te verplaatsen, maar een goede oplossing viel niet uit de bus. “Met een onzekere zomer en een druk najaar in het vooruitzicht, lieten we onze keuze vallen op het voorjaar van 2021. Voor deze zomer zit Play&Joy nog even op hete kolen, want op zaterdag 22 augustus zou het de TeutenSymfonie in Eksel voor de tweede keer organiseren. Vorig jaar werd het een succes en was het meteen uitverkocht. Of het dit jaar kan doorgaan is nog onduidelijk, wat ook de voorbereiding niet gemakkelijker maakt."