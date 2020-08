Geen Peltse kermissen in augustus Birger Vandael

03 augustus 2020

12u08 1 Pelt Net als op veel andere plaatsen in Vlaanderen zullen er in Pelt in augustus geen kermissen plaatsvinden. De kermissen van Lindelhoeven en Sint-Huibrechts-Lille werden immers reeds afgelast.

Het gemeentebestuur pleegde de voorbije week in beide dorpen overleg met de verenigingen, horeca-uitbaters, de vzw parochiale werken en het kermiscomité (Sint-Huibrechts-Lille). Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen en het stijgende aantal coronabesmettingen, kwamen alle partijen tot het besluit dat het niet aangewezen is om een dergelijk evenement in alle veiligheid op poten te zetten.

Of de drie kermissen in het najaar (Overpelt centrum, Neerpelt centrum, novemberkermis Sint-Huibrechts-Lille) kunnen plaatsvinden, wordt later bekeken in functie van de epidemiologische toestand.

Buurtfeesten en speelstraten

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste eveneens om alle buurtfeesten en speelstraten met onmiddellijke ingang voor de rest van het jaar te annuleren. De gemeente zal de buurten die reeds een aanvraag hadden gedaan contacteren. Ook de Dag van de Buren, die in mei reeds werd uitgesteld tot 4 september, wordt definitief geannuleerd.