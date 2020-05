Gebouwen wijkschooltje Haspershoven overgenomen door basisschool Pallieter Birger Vandael

10u24 0 Pelt Eind dit schooljaar wordt het wijkschooltje in Haspershoven gesloten. De gebouwen zullen overgenomen worden door de aanpalende basisschool voor buitengewoon onderwijs Pallieter. “Op deze manier vinden we een logische oplossing op lange termijn voor ons plaatsgebrek”, vertelt voorzitter van het schoolbestuur Jaak Houben.

Het wijkschooltje, dat deel is van De Linde, zal door een dalend aantal leerlingen sluiten. Vanaf 1 juli neemt Pallieter de gebouwen in erfpacht van het bisdom over. Zij zijn immers de eigenaar van deze gebouwen. Al in september zal Pallieter en kleuterklassen inleggen en worden de lokalen verder ook gebruikt voor therapie. Mogelijk zullen er op termijn renovatiewerken volgen. De precieze invulling wordt nog bekeken. “Op deze manier zullen we op korte termijn de containerklassen, die momenteel worden ingezet, kunnen verwijderen”, geeft Houben nog mee.