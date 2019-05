Frustrerend: uur aanschuiven aan bureau 3 in Neerpelt, meteen binnen in bureau 1 ernaast BVDH

26 mei 2019

10u20 0

Wie zijn stem moet uitbrengen in bureau 3 in Neerpelt, moet rekenen op zeker een uur aanschuiven. Aan Zaal Dommelgalm in de Jaak Tassetstraat in Neerpelt Centrum staan kiezers in een lange rij. Frustrerend voor hen: personen aan ‘bureau 2' wachten amper tien minuutjes en aan ‘bureau 1' mag je zelfs meteen naar binnen. “Vanmorgen was het bij bureau 2 heel druk, nu is het ginds aanschuiven. Dat varieert, al helpt het natuurlijk niet dat sommige ouderen heel veel tijd nodig hebben om met de computers te werken”, klinkt het bij een bijzitter. Van noemenswaardige incidenten vooralsnog geen sprake in Pelt.