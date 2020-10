Frank Goossens (Pelt) gaat voor 9 op 9 op het veld van Sint-Lenaarts: “Goede start in de verf zetten” Koen Wellens

01 oktober 2020

17u48 0 Pelt Frank Goossens, de sportief manager van Esperanza Pelt, heeft twee leuke weekends achter de rug. Goossens zag zijn ploeg twee keer winnen. De zes op zes leverde de Noord-Limburgers samen met Nijlen de voorlopig leidersplaats op. Zaterdag staan de Peltenaren voor een eerste echte test op het veld van Sint-Lenaarts. “De Antwerpenaren zijn al verschillende seizoenen sterkhouder in de reeks, maar gaan wel voor een derde zege”, vertelt Goossens.

De komst van Goossens zorgde vorig seizoen voor een nieuwe wind in de sportieve aanpak bij Pelt. Nadat de club de infrastructuur op orde had, pakte de zakenman uit Pelt het sportieve beleid aan. Dat zorgde onder meer voor de terugkeer van Jan Smolders en in het tussenseizoen drukte Goossens uitdrukkelijk zijn stempel op het transferbeleid. “De terugkeer van een aantal spelers is inderdaad opvallend en verder hebben wij een ploeg samengesteld die minstens mee moet kunnen doen voor de prijzen”, klinkt het.

Voorlopig zit Pelt op schema, maar na amper twee wedstrijden is het nog te vroeg om al een verhaal te schrijven. “Klopt. Ik ben natuurlijk tevreden met de zes op zes, maar nog meer met het feit dat wij telkens de best spelende ploeg waren. Zowel Beringen als Mechelen zijn twee degelijke ploegen en ook teams die volgens mij een rol bovenaan kunnen invullen. De ploeg heeft niet alleen bewezen vlot te kunnen scoren, wij kunnen ook tegen een stootje. Op die manier kan je volgens mij heel ver komen.”

Extra Nederlander

Pelt kondigde deze week de komst van de Nederlander Robert Mutzers aan. Deze Nederlandse linksbuiten speelde in het verleden onder meer bij Helmond Sport en in de Oekraïense competitie. “Eerlijk, ik heb hem niet zien spelen, maar ik vertrouw wel op het oordeel van zijn manager. Hij blijkt een balvaste linkerpoot te zijn. Zo’n speler kan iedereen gebruiken”, aldus Goossens. “Deze transfer zorgt ook voor een bredere kern. Ik verwacht een zware competitie met pittige duels. Heel wat ploegen zijn onbekend, maar daarom niet minder gevaarlijk. Ik zag deze week Witgoor en Nijlen aan het werk, twee ploegen die goed voetballen en niet makkelijk te bekampen zijn.”