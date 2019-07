Fototentoonstelling ‘BREEDBEELD’ opent in Dommelhof BVDH

05 juli 2019

14u32 0 Pelt Het fotofestival in Provinciaal Domein Dommelhof geeft zaterdag 6 juli om 19 uur de aftrap van een speciaal project dat partner ‘BREEDBEELD’ samenstelde.

Het fotofestival van Overpelt is al sinds zondag 2 juni bezig en brengt meer dan zeshonderd foto’s naar het centrum van het dorp. BREEDBEELD is een bijhorende tentoonstelling die bestaat uit twee delen. Alle Vlaamse fotografen werden opgeroepen om hun kijk op de mens weer te geven. Voor het eerste luik zet BREEDBEELD vier voormalige sprekers van ‘BREEDBEELD in gesprek’ in de kijker. Er zullen werken te zien zijn van Clara Hanssens, Kristin van den Eede, Stefanie Vandeput en Sebastian Steveniers.

Zwarte doos

Het tweede luik van de tentoonstelling brengt werk samen van een vijftiental fotografen in een zwarte zaal die, zoals een zwarte doos alle gegevens van een vliegtuig registreert en bewaart, de vele kanten van de mens en de menselijke grillen omhult. Enkele mysterieuze en poëtische interpretaties zijn daarvan het resultaat. De tentoonstelling opent vanaf 7 juli en is toegankelijk tot en met het einde van augustus, elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur. Op zondag 7 juli, 4 augustus en 1 september is de BREEDBEELD-tentoonstelling in Dommelhof extra geopend van 14 uur tot 17 uur.