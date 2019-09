Fotografe presenteert fotoboek over Pakistan BVDH

03 september 2019

14u12 0 Pelt Antwerpse fotografe Wendy Marijnissen stelt haar fotoboek ‘Always the Guest’ voor. Komende donderdag om 20 uur geeft ze er een lezing over in Palethe ter gelegenheid van het fotofestival.

Haar boek is het resultaat van verschillende jaren reizen naar Pakistan. Daar werkte ze gedurende drie jaar. Ze focuste zich op het fotograferen van de problematiek rond zwangerschap en geboorte: van fistula, traditionele vroedvrouwen, tot zwangerschap in een kamp na de verwoestende overstromingen in 2010. Een deel van haar foto’s werden gebruikt voor de ‘Stop fistula campagne’ van de UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties). In 2015 keerde ze tweemaal terug naar Pakistan om verder te werken aan ‘Always the Guest’.

De lezing kost vijf euro. De werken van Marijnissen zijn nog tot eind deze maand in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt te zien.