Fotografe Malou Swinnen (75) overleden aan kanker: “Haar portretten getuigden van een doorleefde artistieke visie” Emily Nees

29 juli 2020

16u20 0 Pelt Malou Swinnen is vorige week vrijdag overleden aan kanker. De fotografe uit Pelt werd 75 jaar. “Haar portretten waren haarscherp, technisch verfijnd en getuigden van een doorleefde artistieke visie en sociale betrokkenheid”, zegt Gerhard Verfaillie van het cultuurcentrum Hasselt.

Malou Swinnen is geen onbekende naam in Limburg en ver daarbuiten. De fotografe uit Pelt heeft tal van fotoreeksen- en tentoonstellingen op haar naam staan in verschillende regio’s. Denk daarbij aan een reeks naaktportretten die de naam ‘De Pose’ kreeg, maar ook aan ‘Les Gazelles’, naar aanleiding van 50 jaar Marokkaanse migratie.

“Wij hadden, als cultuurcentrum Hasselt, het voorrecht één van haar laatste expo’s ‘La cara del tango’ te mogen organiseren in het najaar van 2019”, reageert Gerhard Verfaillie, directeur van het cultuurcentrum Hasselt, in een Facebookpost. “Malou’s gezondheid was toen niet al te best, maar uit de vele voorbereidende gesprekken bleef me vooral haar levenslust bij. We maakten zelfs plannen over een verdere samenwerking.”

Verbondenheid

Vooral vrouwen bracht ze graag in beeld aan de hand van portretfotografie. “Haar portretten waren artistiek haarscherp, technisch verfijnd en getuigden van een doorleefde artistieke visie en sociale betrokkenheid. Ondanks haar strakke regie bleef de menselijke verbondenheid met de geportretteerde altijd sterk aanwezig. Soms in het sobere attribuut in beeld, maar vaak ook in de directe blik waarmee model en fotograaf je uitnodigden deel uit te maken van hun bijzondere leefwereld.”

“In naam van de raad van bestuur en alle medewerkers van het cultuurcentrum Hasselt wens ik ons diep medeleven te betuigen aan de familie van Malou. Laat de vele beelden aan en van haar een bijzondere troost zijn.”

Swinnen stierf op vrijdag 24 juli in Hasselt aan kanker. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in beperkte kring.