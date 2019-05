Fotofestival ‘Lens op de Mens’ start op 2 juni BVDH

29 mei 2019

11u04 3 Pelt In het centrum van Overpelt kan je tussen 2 juni en 30 september terecht voor het Internationaal Fotofestival ‘Lens op de Mens’. Over twee kilometer kan je tijdens een buitententoonstelling kennismaken met meer dan 600 foto’s van fotografen uit de hele wereld. Ook diverse binnenlocaties brengen het werk van gastfotografen.

Bijzonder dit jaar is de samenwerking met het Saffron fotofestival in Iran. De contacten met Iran kwamen er nadat in 2017 de Iraanse fotograaf Sadegh Souri goud behaalde met zijn aangrijpende foto van een minderjarig ter dood veroordeeld meisje. In Pelle Melle wordt er een selectie van een twintigtal foto’s van dit festival getoond. Maar ook CC Palethe, het Mariaziekenhuis Noord-Limburg, de BIB in Neerpelt, WZC Sint-Jozef en Dommelhof (van 6 juli tot eind augustus) verwelkomen prachtige fotoreportages van gastfotografen.

Pelt Kiekt

Op zondag 2 juni gaat het festival officieel van start voor de deelnemers en genodigden met om 10.30 uur de prijsuitreiking in aanwezigheid van Vlaams minister voor cultuur Sven Gatz. Vanaf 13.00 uur start ‘Pelt Kiekt’ en kan je op het parcours van de openluchttentoonstelling gratis genieten van de acts van Cie de Vleesklak met Camera op Scène, Cirkus in Beweging met Circus à la Carte en steltlopers.

Bezoekers aan de fototentoonstelling kunnen stemmen voor hun favoriete foto en zo de publieksprijs van ‘Lens op de Mens’ helpen kiezen. Voor gezinnen met kinderen die een bezoek willen brengen aan het fotofestival zijn er verschillende fotozoektochten uitgewerkt.

Hele zomer lang

De hele zomer lang zullen er verschillende activiteiten rond fotografie plaatsvinden in Pelt. Op 19 augustus (World Photography Day) wordt de film ‘Visages Villages’ van de onlangs overleden Franse regisseuse Agnès Varda getoond. De Studio Pirates maken op zondag 25 augustus CC Palethe onveilig en verder zijn er verschillende lezingen en workshops.

Meer info over het fotofestival vind je op www.fotofestivalpelt.be of op de Facebookpagina van het fotofestival. De toegang tot de verschillende tentoonstellingen – zowel binnen als buiten - is volledig gratis.