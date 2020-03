Fons Tuyaerts vertaalt bewonersbrief in Pelts dialect: “Blieft zoeveul as ’t git toês” Birger Vandael

26 maart 2020

10u59 1

Om de Peltenaren zo goed mogelijk te informeren over de coronamaatregelen, werden bewonersbrieven in zeven verschillende talen opgesteld. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Turks, Arabisch, Engels, Duits, Frans en Pools kan je alle info verkrijgen. Een Spaanse vertaling is op komst en inmiddels liet Overpeltenaar zich al gaan met de bewonersbrief. Hij vertaalde die volledig in het Pelts dialect. “Blieft ewèg boe ter mieër miense bijieën kome”, “As ge nò de winkel göt, waast daan òw haan as ge toês vertrèkt én as ge wir trug toês ziet” en “Ziek? Belt urst nò òwen hoêsdokter”, klink het onder meer.