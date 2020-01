Financiële steun voor buurtfeesten BVDH

23 januari 2020

12u54 0 Pelt Woensdagavond kregen de 160 Peltse buurtverenigingen tekst en uitleg bij het nieuwe ondersteuningsreglement voor buurten. De gemeente wil deze groepen blijven aanmoedigen in hun werking en nieuwe buurtinitiatieven ondersteunen. Daarvoor voorziet de gemeente financiële steun bij de organisatie van buurtfeesten en van acties in het kader van de Dag van de Buren.

Zowel in Neerpelt als in Overpelt bestaan ze nog: ouderwetse buurten waarin iedereen elkaar kent. De gemeente is hier groot voorstander van en toont dat in het nieuwe reglement. Wie met mensen uit de buurt een barbecue, speelstraat of buurtfeest wil organiseren, kan online daarvoor een buurtcheque aanvragen bij het gemeentebestuur. Deze buurtcheque is een tussenkomst van maximum 200 euro per jaar voor het huren van feestmaterialen, zoals tenten, tafels, springkastelen en servies.

Dag van de Buren

Bovenop de buurtcheque voorziet de gemeente ook een tussenkomst voor buurtverenigingen die op de Dag van de Buren een activiteit organiseren. De Dag van de Buren vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van mei en heeft als doel om ontmoeting tussen buren te stimuleren. Het gemeentebestuur wil deze dag blijven koesteren en voorziet daarom een ondersteuning van 90 euro per buurtvereniging. Met dit bedrag kunnen buurten drank en hapjes kopen bij een lokale handelaar.