Finalist Mister Gay Belgium Glen Mandos ontvouwt regenboogvlag in thuisgemeente Pelt Birger Vandael

15 mei 2020

11u58 4 Pelt Net als heel wat andere gemeenten heeft Pelt vandaag de regenboogvlag uitgehangen als symbool voor de strijd tegen holebi- en transfobie in de wereld. De vlag werd ontvouwd in het bijzijn van Peltenaar Glen Mandos, finalist van de Mister Gay Belgium- verkiezing 2020.

De regenboogvlag wordt in de gemeente al ettelijke jaren gehesen in deze periode. Om haar engagement op dit vlak extra kracht bij te zetten, ondertekende de gemeente Pelt vorig jaar een charter met vzw Regenbooghuis, de koepel van holebi- en transgenderorganisaties in Limburg.

Dit jaar is er een extra reden om de regenboogvlag te hangen. Want zondag 17 mei is het exact 30 jaar geleden dat de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de holebi-, transgender- en interseksegemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie: IDAHOT.

Elders in Limburg

Ook elders in Limburg werd vandaag de Regenboogvlag uitgehangen. Dat gebeurde onder meer aan het administratief centrum en het casino van Beringen. Naast het uithangen van de regenboogvlag zet Stad Beringen de film van het digitale MOOOV filmfestival ‘And Then We Danced’ in de kijker. Die film speelt zich af in Georgië, een natie waar een homo- en transfoob gedachtegoed nog steeds heerst.