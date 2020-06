Fietser (33) omgekomen in Fabrieksstraat Birger Vandael & Marco Mariotti

26 juni 2020

15u16 0 Pelt In de Fabrieksstraat in Pelt is vrijdag omstreeks 14.30 uur een 33-jarige fietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een verkeersdeskundige is ter plaatse gekomen om de feiten verder te onderzoeken.



Bij het ongeval was er sprake van een aanrijding tussen een vrachtwagen en de fietser. Mogelijk ging er een uitwijkmanoeuvre vooraf aan de feiten. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Momenteel wordt het verkeer in de Fabrieksstraat omgeleid. Bestuurders die in de richting van Lommel willen rijden, kunnen via de Noord-Zuidverbinding rijden.