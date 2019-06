Felle brand vlak bij munitiebedrijf in Pelt onder controle: één brandweerman lichtgewond Bijna alle Limburgse korpsen ingezet om hevige bedrijfsbrand te bestrijden Toon Royackers Birger Vandael

07 juni 2019

08u47

Bron: TV Limburg, Belga, eigen berichtgeving 194 Pelt De zware brand bij het bedrijf Jezet Seating op het industrieterrein Nolimpark in Pelt is inmiddels onder controle. Dat meldt de gemeente Pelt. Rond 8.15 uur brak er het vuur uit, die met een grote rookontwikkeling gepaard ging. Alle medewerkers konden tijdig naar buiten rennen. Even werd gevreesd dat de vlammen konden overslaan naar een aanpalend munitiebedrijf, maar dat is gelukkig niet gebeurd

De brandweer rukte massaal uit naar de Siberiëstraat waar een hal van het bedrijf Jezet Seating al in lichterlaaie stond. In het bedrijf worden telescopische tribunes en stoelen voor theaters, sportzalen en auditoria gemaakt. “De brand had al zeer snel een grote omvang genomen,” zegt zonecommandant Jan Jorissen van brandweerzone Noord Limburg. “Hij was begonnen in het opslagmagazijn, waar onder meer schuimen lagen die gebruikt worden voor het opvullen van de zetels. Meteen was duidelijk dat we de grote middelen moesten inzetten. Het zogenaamde ‘grootwatertransport Limburg’ was van kracht, waardoor verschillende brandweerkorpsen met extra bluswater ter plaatse gingen. De préfase van het ‘Medisch Interventieplan’ is bovendien afgekondigd. Die grote inzet was echt nodig, want vrij vlug dreigden de vlammen al over te slaan naar de andere ruimtes in het bedrijf. Door de grote en snelle inzet hebben we dat echter kunnen voorkomen.”

Munitiebedrijf

Ook burgemeester Frank Smeets (CD&V) kwam ter plaatse om polshoogte nemen. Vlakbij ligt immers een bedrijf dat handelt in munitie en vuurwerk. “Gelukkig waren er voldoende beveiligde meters tussen de bedrijven. Daardoor was er volgens de brandweer weinig gevaar. Maar uiteraard hebben we de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Aan buurtbewoners hebben we meteen gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De rook trok onder meer in de richting van Lommel Barrier. Via Be-alert kregen buren een melding binnen. Een nabijgelegen school is door ons verwittigd dat ze beter even binnen konden blijven. Sinds vrijdagvoormiddag half elf is alle gevaar geweken.”

Evacuatie

Het getroffen bedrijf werd tijdig geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers bij de werknemers. Eén brandweerman raakte tijdens de bluswerken wel lichtgewond. De materiële schade is intussen enorm. Circa 500 vierkante meter van de opslagplaats raakte verwoest. “De kantoorruimte bleef wel gevrijwaard, en ook de productieruimte zijn desondanks gered,” benadrukt Kolonel Jan Jorissen. “Het bedrijf kan ondanks het verlies van het magazijn dus toch snel weer operationeel worden. We hebben met de Limburgse brandweerkorpsen goed samengewerkt om dit te bereiken. De inzet van al die middelen is daarvoor cruciaal geweest. De volgende uren hebben we trouwens nog de handen vol met nablussen.” De Siberiëstraat blijft daardoor nog even afgesloten voor het verkeer.