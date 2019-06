Felle brand vlak bij munitiebedrijf in Pelt onder controle: brandweerman lichtgewond Zestig manschappen ingezet om hevige bedrijfsbrand te bestrijden Toon Royackers KVDS HAA

07 juni 2019

08u47

Bron: TV Limburg, Belga, eigen berichtgeving 194 Pelt De zware brand bij het bedrijf Jezet Seating op het industrieterrein Nolimpark in Pelt is onder controle. Dat meldt de gemeente Pelt. Rond 8.15 uur brak er een zware brand uit, die met een grote rookontwikkeling gepaard ging. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Eén brandweerman raakte gewond. Sinds 11 uur mogen omwonenden ramen en deuren opnieuw openen.

De brandweer rukte massaal uit naar de Siberiëstraat waar een hal met vooral houtopslag in lichterlaaie stond. Het zogenaamde grootwatertransport Limburg was van kracht, waardoor verschillende brandweerkorpsen met bluswater ter plaatse gingen. In totaal werden ongeveer zestig brandweermanschappen ingezet.

Rond 10 uur hadden de spuitgasten het vuur al volledig onder controle. In de nabijheid van Jezet Seating ligt een bedrijf dat munitie opslaat. Aanvankelijk was er een mogelijkheid dat de brand zou overslaan, maar de brandweer kon dat bedrijf vrij snel vrijwaren. Ook de medische hulpdiensten en drones kwamen ter plaatse.

Het getroffen bedrijf werd tijdig geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers bij de werknemers. Eén brandweerman raakte tijdens de bluswerken wel lichtgewond. De materiële schade is enorm. Circa 500 vierkante meter van de opslagplaats raakte verwoest. De kantoorruimte bleef gevrijwaard.

BE-alert

De brand veroorzaakte een enorme rookpluim, die kilometers ver te zien was. De rookpluim trok richting noordwesten, in de richting van Lommel. Zowel de gemeente Pelt als de stad Lommel riepen hun inwoners uit voorzorg via BE-Alert op om ramen en deuren te sluiten. De rookwolk kon immers giftige stoffen bevatten. Aan de Lommelse scholen werd gevraagd om hun leerlingen voorlopig binnen te houden. Sinds 11 is de waarschuwing niet langer van kracht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij Jezet Seating worden telescopische tribunes en stoelen voor theaters, sportzalen en auditoria gemaakt.