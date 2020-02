Extra drukte bij supermarkten Alvo door coronavirus: “Mensen kopen opvallend veel vlees” Birger Vandael

29 februari 2020

13u28 0 Pelt In de Limburgse supermarkten van Alvo is het dit weekend erg druk. Een trend die al enkele dagen merkbaar is in Limburg. Zaakvoerder Wouter Verhoeven maakt gewag van 2 à 3 extra werknemers die in alle vijf de filialen werden aangesteld. “Het valt me vooral op hoeveel vlees en verse maaltijden de mensen aankopen”, stelt hij vast.

Alvo heeft fililalen in Zonhoven, Peer, Pelt, Tessenderlo en Kortessem. Volgens Verhoeven is de drukte sinds afgelopen woensdag merkbaar. “Toen het nieuws bekend raakte dat het virus richting Duitsland en Parijs gekomen was, zijn de mensen bij ons klaarblijkelijk ook wakker geschoten. Ze slaan de voorraad in die we ook wel eens zien wanneer er sneeuw wordt voorspeld. Dat gaat dan over deegwagen, parfumerie en handige producten als zeep en douchegel.”

Onnozel of bezorgd?

Verhoeven zag in de winkelkarren vooral veel vlees, gehakt en kip. Hij hoorde toch her en der dat mensen extra komen winkelen door het virus. “Andere mensen vinden het een beetje ‘onnozel’, maar anderen spreken mij hier echt bezorgd over aan. Bijgevolg hebben we ook extra personeel moeten inzetten.”