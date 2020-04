En de beiaard, hij speelde voort Birger Vandael

13u03 0 Pelt Concertzalen zijn momenteel gesloten, maar in Neerpelt speelt de beiaard voort. Om naar de muziek komende uit d e Sint-Niklaaskerk te luisteren, hoef je immers niet samen te scholen. Tijdens een rustige wandeling of met het raam open, kan je ook al genieten van de concerten. Deze zullen ook live worden uitgezonden via Facebook.

Zo lang de corona-maatregelen duren, speelt beiaardier Jan Verheyen zowel op zaterdag als op zondag om 11 uur een concert van een half uur. Alleen op zaterdag 11 april wordt er niet gespeeld, want dat is Stille Zaterdag. Een dag later is het Pasen en dan zijn de klokken terug van Rome. Je kan het eerste concert (zaterdag 4 april om 11 uur) live volgen via de facebookpagina van de Gemeente Pelt.

Verzoeknummers

Je kan ook een inbreng hebben in het programma dat er gespeeld wordt. Wil je een nummer aan iemand opdragen? Wil je de zorgsector een hart onder de riem steken met een speciaal lied? Wil je eens horen hoe je favoriete song op klokken klinkt? Daag onze beiaardier uit en dien je verzoeknummer in via www.gemeentepelt.be/verzoeknummerbeiaard. In de mate van het mogelijke speelt de beiaardier jouw lied.

“Er is geen markt en geen zondagsmis, maar het geluid van de klokken klinkt hoopvol en verbindt mensen ook in tijden van crisis”, klinkt het bij de gemeente Pelt.