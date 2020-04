EMJ verplaatst naar weekend van 1 mei 2021 Birger Vandael

10 april 2020

14u07 2 Pelt Het organiserend comité van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) Neerpelt heeft afgelopen week een extra algemene vergadering gehouden. Gezien de meest recente evolutie van het coronavirus en de gevolgen voor deelnemers naar de voorbereiding toe, heeft het bestuur besloten om de 68ste editie definitief te verschuiven naar het volgende jaar, meer bepaald naar het weekend van 1 mei 2021.

Eerder werd het EMJ al uitgesteld naar september. De organisatie moet vaststellen dat de uitzonderlijke toestand op dit moment er voor zorgt dat het nagenoeg onmogelijk is te voorspellen hoe de situatie de komende maanden gaat evolueren in Europa. Met meer dan 4000 deelnemers uit meer dan 25 verschillende landen wereldwijd valt het EMJ sowieso onder een verhoogd risico.

Onzekerheid over reisadviezen

“De aanhoudende CORONA-crisis zorgt ervoor dat de meeste scholen gesloten blijven in Europa. Hierdoor is het voor de deelnemende jeugd op dit ogenblik onmogelijk om zich voor te bereiden op het festival”, klinkt het in een officieel bericht. “De maatregelen omtrent de organisatie van grote indoor evenementen met een internationaal publiek zullen eveneens als laatste versoepeld worden. Daarenboven is het onzeker hoe de internationale reisadviezen zullen evolueren de komende drie maanden.”

Praktische details voor de editie in 2021 zullen op een later moment gecommuniceerd worden.