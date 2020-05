Elektrificatiewerken spoorlijn worden hervat Birger Vandael

07 mei 2020

12u11 0

Deze vrijdag 8 mei zullen de werken voor de aanleg van de voedingskabels voor de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont hervat worden. Er wordt vanaf dan gegraven vanaf de Heggestraat aan de brug van de verbindingsweg naar de Over ’t Waterstraat in de richting van de Astridlaan. Als gevolg van de graafwerken zal er op dit weggedeelte geen autoverkeer toegelaten zijn. Via de Kadijk en het gedeelte Over ’t Waterstraat vanaf de Astridlaan zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De straten zijn doodlopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Fietsers kunnen en mogen wel passeren aan de werken, die zich aan een drukke passage op het fietsroutenetwerk situeren. Het einde van de werken op dit gedeelte is voorzien voor het begin van de zomervakantie.