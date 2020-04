Eerstelijnszone Noord-Limburg en Welzijnsregio leveren 720 flessen alcoholgel, 27.000 filters en 110.000 mondmaskers Birger Vandael

27 april 2020

11u47 0 Pelt De eerstelijnswerkers uit de regio Noord-Limburg gaven in een brede bevraging door Eerstelijnszone – ELZ Noord Limburg en Welzijnsregio aan een acuut tekort aan beschermingsmiddelen te hebben. Met dank aan partners uit de regio konden 720 flessen alcoholgel en 27.000 filters worden verdeeld.

Zelfstandig verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, artsen, opvanginitiatieven voor kinderen en volwassenen... Allemaal gaven ze via de bevraging aan dat er sprake was van een schaarste. De flessen ontsmettende alcoholgel kwamen relatief snel in orde, maar de vraag naar mondmaskers bleef lange tijd groot.

Volwaardig alternatief

Uiteindelijk kwam de oplossing uit regionale hoek. Eurofilters uit Pelt schonk maar liefst 27.000 filters die door een klinisch labo FFP2 gekeurd werden. “We zijn heel blij dat we met deze unieke samenwerking tussen ELZ, ondernemers en de 8 lokale besturen van Welzijnsregio een volwaardig alternatief kunnen aanbieden om tegemoet te komen aan de dwingende vraag”, zegt voorzitter van Welzijnsregio Ann Van Dorpe.

Samen met Focus Noord, de vereniging van industrieclubs van Hamont-Achel, Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel, Bree, Peer/Meeuwen en Noord-Limburgs Open Atelier, die instaan voor het samenstellen van pakketten, ontvangen de zorgverleners vandaag al een eerste bestelling.

110.000 maskers

Daarnaast bundelen de acht gemeenten binnen de Welzijnsregio de krachten om ook een groepsaankoop van chirurgische mondmaskers te organiseren voor zorgverleners, gemeentelijke diensten en scholen. Deze kregen de kans in te tekenen op een grote bestelling, zodat de prijs gedrukt kon worden. 110.000 maskers zullen zo vanaf maandag verdeeld worden in de regio.