Eerste G-fitness van Limburg opent in Dommelhof: “We willen G-sporters niet afzonderen, dus iedereen is welkom” Birger Vandael

03 december 2019

17u52 0 Pelt In het Provinciaal sportcentrum Dommelhof werd dinsdagavond een volledig nieuwe G-fitnessruimte geopend. Het is de eerste fitness in onze provincie die specifiek focust op G-sporters, al is iedereen er welkom. “Deze fitnessruimte en de volledige sportwerking errond zijn grote troeven voor de uitbouw van G-sport in Limburg”, onderstreept gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld).

De gloednieuwe fitnessruimte van ruim 375 vierkante meter (een grote zaal + een duplex voor groepslessen) is tegen het huidige sportcentrum gebouwd en is zo ontworpen dat het een totaaloplossing biedt waarbij iedereen inclusief en gelijkwaardig kan sporten. Zowel G-sporters als reguliere sporters kunnen hier dus terecht. “G-sport staat voor ons ook voor geïntegreerde sport”, verduidelijkt Gert Nulens, directeur van Dommelhof. “We willen G-sporters niet afzonderen van de rest en hopen op een mooie mix met sporters van lokale jeugdclubs en revaliderende atleten.”

Maximale ruimte

Het grootste verschil tussen de G-fitness en een reguliere fitness is de infrastructuur. Zo wordt de maximale ruimte tussen de toestellen aangehouden, maar ook alle deuren, liften en het sanitair zijn maximaal toegankelijk gemaakt. “Ook de toestellen zijn aangepast. Rolstoelgebruikers kunnen bijvoorbeeld specifieke oefeningen voor armen en schouders doen”, vertelt Nulens. “Onze dagelijkse begeleiders staan voortdurend in contact met G-sporters. Hun praktijkervaring werd gebruikt bij de uitbouw van deze fitness.”

“In de fitness richten de begeleiders zich op verschillende doelgroepen van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Er worden programma’s op maat opgesteld en met het project ‘Blij(f) in Beweging’ wordt een laagdrempelig en duurzaam beweegaanbod gecreëerd”, aldus Nulens. “De nieuwe infrastructuur zal multifunctioneel worden ingezet. Op de tweede verdieping werd immers een polyvalente zaal gebouwd die vooral interessant zal zijn voor lokale actoren uit het sportieve en culturele veld. Voor deze nieuwe infrastructuur betaalde de provincie 400.000 euro, de gemeente Pelt zorgde voor 500.000 euro en ook de Vlaamse overheid subsidieerde 200.000 euro.”

De fitness is uiteraard maar één van de vele projecten van het G-sportcentrum Dommelhof. Verder worden er jaarlijks meer dan tien grote G-sportdagen per jaar georganiseerd en dat voor alle doelgroepen uit het veld. “Sinds kort zijn er ook speciale lessen voor sporters met autisme”, voegt Nulens toe. Dankzij deze inspanningen vinden steeds meer G-sporters en G-sportverenigingen de weg naar Dommelhof. “Het gaat goed met G-sport in Limburg, natuurlijk speelt de Limburgse gastvrijheid en de pioniersrol van het Dommelhofteam op vlak van G-sport een belangrijke rol in dit succes”, vertelt Philtjens trots.

Trainingsstages

Het Dommelhof onderging recent ook een verbouwing van het verblijfsgebouw. Dat beschikt nu over zes kamers die volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Daarmee kan het sportcentrum nu ook meerdaagse verblijven zoals trainingsstages of sportklassen organiseren. “Het Dommelhof is de ideale uitvalbasis voor de verdere uitbouw van G-sport”, besluit Philtjens.