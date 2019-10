Eerste beveiligde vlotte oversteekplaats fietssnelweg Spoorlijn 18 geopend Birger Vandael

07 oktober 2019

15u11 1 Pelt Aan de Breugelweg in Pelt werd vrijdagavond de eerste beveiligde vlotte oversteekplaats van fietssnelweg Spoorlijn 18 (F74) geopend. Alle kruisingen van deze fietssnelweg zullen de komende jaren een dergelijke veilige en vlotte oversteek voor de fietser krijgen.

De aanleg van de nieuwe fietsoversteek kadert in het herinrichtingsproject van de Breugelweg in Pelt, waar over de volledige drie kilometer gloednieuwe fietspaden werden aangelegd. Met een ruime fietsoversteek kruisen fietsers de Breugelweg nu veilig in twee oversteekbewegingen. “De oversteek is aangepast aan de hedendaagse normen voor een fietssnelweg”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vanseggelen (CD&V). “De versleten betonbaan uit 1953 is zo getransformeerd in een moderne weginfrastructuur.”

42 kilometer fietssnelweg

Spoorlijn 18 zal de komende jaren nog meer vorm krijgen. Het einddoel is een fietssnelweg die Hasselt met Hamont-Achel verbindt over een lengte van 42 kilometer. “Dat traject telt een veertigtal kruisingen met landbouwwegen, lokale wegen en een aantal gewestwegen”, vertelt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). “Al deze conflictpunten krijgen een nieuwe veilige invulling met een duidelijke situatie voor de fietsers, maar ook voor de automobilisten.

In 2020 starten de werken aan de andere kruisingen tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel. Ook het zuidelijke stuk, Hasselt en Zonhoven, krijgt aangepaste infrastructuur. Daar moet immers nog een stuk van de fietsinfrastructuur worden aangelegd. Zo komt er in 2021 een fietsbrug over het Albertkanaal, langs de spoorbrug in Kuringen.