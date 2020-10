Eerste babytheek opent in het Pelterhoekje Birger Vandael

02 oktober 2020

10u37 0 Pelt De eerste babytheek van Limburg zal op 15 oktober van start gaan in Pelt. In het Pelterhoekje kan je vanaf dan terecht om spullen voor je baby en peuter te ontlenen. Dat is beter voor je portemonnee én voor het milieu, want alles wordt hergebruikt.

Voor 20 euro mag je een heel jaar spullen zoals een buggy, een bedje of een badje ontlenen. Om iedereen de kans te geven van het aanbod te genieten, kan je maximum twee items tegelijk ontlenen. Bekijk het aanbod en plaats je bestelling op www.gemeentepelt.be/babytheek . Je kan ook langskomen in het Pelterhoekje (Oude Markt 12B). De babytheek is open op de eerste en derde woensdagavond van de maand en elke donderdagnamiddag. Maak wel eerst een afspraak via babytheekpelt@gmail.com of op het nummer 0497 05 52 93.

Openingsdag

De openingsdag op 15 oktober bied je de kans om van 14.30 tot 17.30 uur een kijkje te komen nemen. Ten gevolge van de corona-maatregelen worden slechts zeven bezoekers per keer toegelaten. Je kan eventueel wachten in het cafetaria.

Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met het Pelterhoekje en met de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting, Huis van het Kind Pelt, Netwerk Bewust Verbruiken en de Opvoedingswinkel Noord-Limburg.